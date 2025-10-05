За повече от 95 домакинства в комплекс „Нестинарка“ в Царево опустошителният потоп отпреди две години се превърна в повтарящ се кошмар. Приливна вълна отново съсипа домовете им, оставяйки след себе си тотална разруха и въпроси за причините, довели до трагедията, която за втори път ги принуждава да започнат всичко отначало.

Един от потърпевшите е Светослав Топчиев от Пловдив, който току-що е пристигнал, за да направи първоначален оглед на апартамента си. „Нещо, което виждам на пръв поглед, е поне че дограмата е останала здрава по някаква причина, но сега, като отворя, ще стане ясно за какво става въпрос“, споделя той преди да влезе. Картината вътре е шокираща - жилището, което е било новообзаведено след първото наводнение, отново е напълно унищожено. Двуметрова вълна е потопила всичко, съсипвайки електроуреди, дивани и спалня. Водата е навсякъде, дори в шкафа с вилиците.

Кметът на Царево: Бяха отпуснати средства за мостове, но не и поисканите за почистване на речните корита

Светослав оценява щетите на над 20 хиляди лева. „Миналия път от апартамента ми останаха два климатика здрави. Всичко се изхвърли, защото то не подлежи на нищо и наново“, казва той, добавяйки, че за разлика от предния път, този път има застраховка. Неговата съдба е споделена от още 95 семейства в комплекса.

На фона на опустошението, хората се питат дали бедствието се дължи само на интензивния дъжд. „Едни казват, че се е скъсала язовирна дига, други казват друго. Не мога да кажа какво точно е станало, но де факто не се вземат драстични мерки, може и утре да се случи“, коментира притеснено Топчиев.

Сред собствениците на апартаменти е и хидроинженерът Борислав Кеофанов. Според него съществува начин за правилното отвеждане на водите към морето, но има сериозни пропуски в инфраструктурата. „Горе пътя, който минава по високата част, канавките въобще ги няма и цялата вода слиза тук. По същия начин има няколко дерета, които трябва да се облицоват, коритата, за да имат проводимост“, обяснява той.

Хидроинженерът е категоричен, че вината не може да се хвърли единствено върху местната власт. Според него, ако държавата не се включи с неотложни мерки, наводненията ще продължат. „Те разчистват коритата, които са в самия град, но това, което от пътя идва, от самия път, те няма как да го направят. Това вече е работа на държавата и АПИ.“

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка