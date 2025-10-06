Снимка: iStock
Прогноза за времето (06.10.2025 - сутрешна)
Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България
Прогноза за времето (05.10.2025 - обедна емисия)
Усещане за златна есен в неделя, но от понеделник се задава нов циклон
Прогноза за времето (04.10.2025 - обедна емисия)
След поройните дъждове: Слаби превалявания, които до края на деня ще спрат
Най-голям риск има за Източна България
За вторник са обявени червен, оранжев и жълт код за опасно време. Най-голям риск има за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.
🔴 Червен код е обявен за част от областите Хасково, Ямбол и Силистра, както и за целите Добрич, Варна и Бургас.
Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България
🟠 Предупреждение от втора степен – оранжев код – е обявено за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.
🟡 Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.
🟢 В Югозападна България няма опасност от интензивни валежи според НИМХ.
Редактор: Калина Петкова
