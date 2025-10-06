Снимка: iStock
Прогноза за времето (06.10.2025 - сутрешна)
Прогноза за времето (05.10.2025 - обедна емисия)
Усещане за златна есен в неделя, но от понеделник се задава нов циклон
Прогноза за времето (04.10.2025 - обедна емисия)
След поройните дъждове: Слаби превалявания, които до края на деня ще спрат
Прогноза за времето (03.10.2025 - обедна емисия)
Очакват се количества над 100 литра на квадратен метър
След кратко успокояване на метеорологичната обстановка лошото време у нас се завръща. В сила е оранжев код за валежи в цяла Южна и Югоизточна България, като се очаква да паднат около, а на места и над 100 литра на квадратен метър.
Предупреждение от първа степен - жълт код за интензивни валежи е обявено за Централна и Североизточна България. Така обстановката ще бъде спокойна само в четири области на северозапад, а лошото време се очаква да продължи до сряда.
Редактор: Мария Барабашка
