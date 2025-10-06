След кратко успокояване на метеорологичната обстановка лошото време у нас се завръща. В сила е оранжев код за валежи в цяла Южна и Югоизточна България, като се очаква да паднат около, а на места и над 100 литра на квадратен метър.

Предупреждение от първа степен - жълт код за интензивни валежи е обявено за Централна и Североизточна България. Така обстановката ще бъде спокойна само в четири области на северозапад, а лошото време се очаква да продължи до сряда.

Редактор: Мария Барабашка