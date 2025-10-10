На 10 октомври служители на МВР се събират на бургаските гробища, за да кажат последно сбогом на загиналия по време на спасителна акция в Елените граничен полицай Стефан Иванов.

Сред присъстващите ще бъдат служители и на военновъздушните и военноморски сили, които са били приятели приживе на трагично загиналия боцман.

Антон Златанов изказа съболезнования след смъртта на граничния полицай

Стефан Иванов бил дългогодишен служител в системата на МВР, където само преди месец подал молба за пенсиониране.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Калина Петкова