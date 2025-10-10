Само преди месец Стефан Иванов подал молба за пенсиониране

На 10 октомври служители на МВР се събират на бургаските гробища, за да кажат последно сбогом на загиналия по време на спасителна акция в Елените граничен полицай Стефан Иванов.

Сред присъстващите ще бъдат служители и на военновъздушните и военноморски сили, които са били приятели приживе на трагично загиналия боцман.

Антон Златанов изказа съболезнования след смъртта на граничния полицай

Стефан Иванов бил дългогодишен служител в системата на МВР, където само преди месец подал молба за пенсиониране.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Калина Петкова

