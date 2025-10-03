Снимка: Официален профил на Антон Златанов във Facebook
Главният комисар на "Гранична полиция" почете паметта на Стефан Иванов, загинал по време на наводнението на "Елените"
Единият от загиналите след наводнението на "Елените" е граничен полицай. Това е Стефан Иванов, дългогодишен служител на „Гранична полиция“.
Той е главен боцман на граничнополицейския кораб „Балчик“. Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги търсели бедстващи хора в морето. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, граничният полицай е починал.
Трима загинали след наводнението в "Елените"
Шефът на „Гранична полиция“, главен комисар Антон Златанов, написа във Facebook:
„Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб „Балчик“ и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!"
