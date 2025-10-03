Единият от загиналите след наводнението на "Елените" е граничен полицай. Това е Стефан Иванов, дългогодишен служител на „Гранична полиция“.

Той е главен боцман на граничнополицейския кораб „Балчик“. Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги търсели бедстващи хора в морето. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, граничният полицай е починал.

Шефът на „Гранична полиция“, главен комисар Антон Златанов, написа във Facebook:

„Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб „Балчик“ и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!"

