"Случилото се в Елените не може да не остане безнаказано. Аз поемем ангажимент, че държавата, с целия си ресурс, ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието". Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти във връзка с трагедията в курорта Елените, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

"Имаме натрупване на много елементи - на първо място намесата на човека в тези места, в които природата е показала, че рано или късно може да покаже превъзходството си пред човека", каза Желязков. Той увери, че всичко се разглежда в момента - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии.

Имало ли е сеч в гората над Елените?

"Виждаме, че системата за ранно предупреждение сработи. Това доведе до много спасени човешки животи", отбеляза премиерът. Желязков допълни, че е имало много навременна реакция за спиране на трафика край Елените. "Той можеше да бъде много сериозно засегнат от приливната вълна", смята Желязков.

Желязков беше заедно с европейския комисар по въпросите на земеделието и храни Кристоф Хансен и със земеделския министър Георги Тахов край село Конуш за откриването на реновиран голям напоителен канал.

Редактор: Дарина Методиева