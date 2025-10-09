Имало ли е сеч в гората над Елените? Въпросът излезе, след като в социалните мрежи се появиха снимки на отсечени талпи. Оказва се, че те са нарязани от екипите, които са започнали разчистването.

NOVA отправи официални въпроси към Министерството на земеделието и получи отговор от Изпълнителната агенция по горите: „През месец юли при извършване на обход на поверените им райони от служители на ТП ДЛС-Несебър е установено премахване на горскодървесна растителност чрез нейното раздробяване с шредер, в имот 11538.15.178, който съгласно информацията в Агенцията по кадастър е урбанизирана територия и защитена зона НАТУРА 2000”.

Местната власт пита експерти безопасен ли е Елените

Сигнализирана е РИОСВ, ловното стопанство е предприело действия по установяване на собственика на имота и съставянето на акт. Според Министерството на земеделието гората там е могла да поеме до 50 литра на квадрат, а в основата на бедствието са огромното количество дъжд - над 3 млн. кубически метра, както и разположението на селището.



Една от къщите е на Андрей и Галина. Разбират, че имотът им в Елените е наводнен, докато са в САЩ. „Да, всичко е разбито, чисто нова кухня имахме, направихме я преди година”, споделя семейството.

От първия етаж не е останало нищо. Нямат и застраховка. Казват, че са чули слухове, че всичко ще бъде съборено. Вълната е била толкова силна, че е избила външните стени и превръща постройките в такива с 1 стая.

Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че след акцията вчера е събрала всички документи за строителството. Започнала е и проверка на всички издадени разрешителни за строеж в Елените. Ще се разследва и начинът, по който е приет подробният устройствен план. Ако се окаже, че има неправилно издадени документи, ще се иска отмяната им от съда.

Междувременно Министерството на енергетиката изпрати инженери и конструктори да обследват терена.

„Още в днешния ден ще командироваме наши служители, които да отидат на място и да консултират със своята експертиза областната управа и всички органи”, каза ресорният министър Жечо Станков.

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

Съдействие ще се търси и от дипломатите в София. Областната управа ще помоли за изнесен пункт на МВнР в кметството в Св. Влас, защото чужденците искат да се приберат в своите държави.

А близо седмица след потопа, отнел 4 човешки живота, местните продължават да подават ръка.



„Тук сме, защото искаме да помогнем. Донесохме храна и вода главно за хората, които работят за доброволческите отряди, за хората от МВР, от пожарната, за шофьорите на тежкотоварната техника. Това е, с което можем да помогнем и сме твърдо решени да го правим”, казва Румяна Стефанова.