Местната власт в Бургас пита експерти от енергийното министерство безопасен ли е Елените.

„В района все още трябва да се внимава много, тъй като има компрометирана инфраструктура. Снощи се чух с министъра на енергетиката, като го помолих, ако е възможно, да ни изпратят компетентни инженери от държавно предприятие „Каскади и язовири”, за да обследват района около дерето, на което е извършена корекция. Ако те могат да ни дадат някакво становище, ще бъдем благодарни”, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Пада частично забраната за достъп до Елените

След броени часове дойде и отговорът от Министерството на енергетиката. Ведомството обяви, че изпраща свои експерти, които да обследват района. „Нашите експерти разполагат с изключителен капацитет във връзка с водните ресурси. Чухме се с колегата Крумов от Бургас и поехме ангажимент, че още в днешния ден ще командироваме наши служители, които да отидат на място и да консултират със своята експертиза областната управа и всички органи”, каза ресорният министър Жечо Станков.

„Възложил съм тази сутрин на изпълнителния директор на Национална електрическа компания да поддържа връзка с оперативния щаб в Бургас, за да преценят колко на брой и точно какви експерти са им необходими, за да бъдат още в рамките на деня командировани”, добави Станков.

Съдействие ще се търси и от дипломатите в София. Областната управа ще помоли за изнесен пункт на МВнР в кметството в Св. Влас, защото чужденците искат да се приберат в своите държави.

Воден апокалипсис в "Елените": Овладяна ли е обстановката

След 8:30 часа собствениците на имоти са били допускани до тях. Андрей и Галина разбират, че къщата им в Елените е разрушена, докато са в Съединените щати. „Всичко е разбито. Чисто нова кухня имахме - направихме я преди година”, казват потърпевшите. От първия етаж на имота не е останало нищо. Нямат застраховка. Всичко от съседните къщи е събрано в двора им.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS Атанас Кръстанов, експерт по природни бедствия и аварии, и Генади Кондарев, експерт по енергийни политики, коментират темата, свързана с документацията на постройките в Елените и всички онези нередности, довели до бедствието.

„Липсва всякаква информация, която трябва да изчисли дебитите на реките – геология, хидрология, инженерни проекти. Всичко това не е направено“, коментира Атанас Кръстанов. По думите му цялата тази дейност е „престъпно безумие“.

Според Генади Кондарев сме свидетели на ситуация, в която виждаме по-сериозни климатични екстремуми, съчетани с човешка небрежност. Той е на мнение, че трябва да се разполага с евакуационни планове, които да се прилагат в момент на необходимост.

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

„Средното количество валежи в нашата страна е около 600 литра“, коментира Кондарев. Той добави, че не е съгласен с тезата, че се спекулира с климатичните промени.

Според Кондарев сме поставени в ситуация, в която, подбирайки имот, очевидно сами трябва да мислим, защото институциите не могат да вземат необходимите мерки вместо нас, за да бъдем в безопасност. Той допълни, че всеки трябва да мисли индивидуално.

„Всички тези хора, които са закупили жилищата, са били подведени“, допълни Кръстанов. Той каза, че трябва да има всякакви документи, които да онагледят пред потребителя картината.

Багери и тежка техника се опитват да премахнат наносите и дърветата от улиците и дворовете. Вълната е била толкова силна, че е избила външните стени и е превърнала постройките в такива с една стая. По думите на Крумов през последното денонощие има подаден само един сигнал за паднало дърво на пътя Царево – Малко Търново. То веднага е отстранено.

Припомняме, че по разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас служители на ОДМВР-Бургас приобщиха към досъдебните производства документи, имащи отношение към причините за наводнението във в.с. „Елените“, при което загинаха 4 души. Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. Елените, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от горепосочените институции. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат.

Окръжна прокуратура-Бургас е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. Елените, относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация. Ще бъде уточнено дали те са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. Елените.

