Ремонтът на участъка от АМ „Тракия“ в платното към Бургас между 90-и и 98-и км в област Пазарджик приключи. Трасето вече разполага с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци и ограничителни системи.

Строително-монтажните дейности продължават в платното към София, където движението ще бъде двупосочно в обновената лента – по една лента за Бургас и по една за София. При натоварен трафик ще се въвежда реверсивно движение, като две ленти ще бъдат насочени в посока на по-големия поток.

Ремонтни дейности текат и на други участъци на магистралата – в Софийска област (24–33 км), в Стара Загора (208–218 км) и в Сливен (262–273 км). В тези участъци също движението се осъществява двупосочно в платното за София.

За улеснение на трафика и повишаване на безопасността всяка неделя до края на октомври движението на камиони над 12 т в посока София ще бъде ограничено. Обходни маршрути са осигурени по Подбалканския път I-6, пътища I-5 и II-66, в зависимост от маршрута на превозното средство.

На АМ „Хемус“ между село Яна и София се въвежда реверсивно движение, като всяка събота и неделя до края на месеца ще се обособяват две ленти за посока Варна или София в зависимост от трафика.

Редактор: Румен Лозанов