Въвежда се временна организация, съобщават от АПИ
От днес до неделя се въвежда временна промяна в организацията на движение по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
На АМ „Хемус“, в участъка между село Яна и входа на София, ще бъде организирано реверсивно движение, което ще позволява шофиране и в аварийната лента при нужда. Всеки петък следобед ще има две ленти към Варна, а в неделя – две ленти към София.
В петък, събота и неделя променят организацията на движение в участъците в ремонт на „Хемус” и „Тракия”
Ремонтните дейности в платното за столицата се очаква да приключат до края на октомври. По АМ „Тракия" ремонтни дейности се извършват в четири области – Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен. Движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи.
