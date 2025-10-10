От днес до неделя се въвежда временна промяна в организацията на движение по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

На АМ „Хемус“, в участъка между село Яна и входа на София, ще бъде организирано реверсивно движение, което ще позволява шофиране и в аварийната лента при нужда. Всеки петък следобед ще има две ленти към Варна, а в неделя – две ленти към София.

В петък, събота и неделя променят организацията на движение в участъците в ремонт на „Хемус” и „Тракия”

Ремонтните дейности в платното за столицата се очаква да приключат до края на октомври. По АМ „Тракия“ ремонтни дейности се извършват в четири области – Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен. Движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи.

Редактор: Цветина Петкова