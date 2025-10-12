Частични местни избори се провеждат в няколко населени места в страната. В 9 общини избират нов кмет. А в Пазарджик – нов Общински съвет. Изборът на предишния беше касиран от съда заради нарушения с бюлетините, отбелязването на преференциите и протоколите.

► Пазарджик

Резултатът от редовния вот в Пазарджик през 2023 г. беше касиран. Затова и част от партиите имат много наблюдатели в секции днес. Избирателната активност към 11:00 ч. този път обаче е с 1/3 по-ниска. От ОИК съобщиха за NOVA, че засега са гласували малко над 8% спрямо близо 12.5 % през 2023.



- В изборите участват общо 27 партии и коалиции

- Над 200 полицаи следят процеса в общинатна

- Право да гласуват за общински съвет в община Пазарджик имат 96 912 души

- Вакантните места за общински съветници са 41.

От ОДМВР Пазраджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения.

Няколко полицейски акции белязаха дните преди вота. В село Алеко Константиново органите на реда получават сигнал за 60-годишен мъж. В къщата му са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева. Днес пред секциите в селото има опашки.

Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които подават вота си на машина, казва Иван Стефанов, председател на СИК.



В центъра на Пазарджик коридорите пред секциите са празни към обяд.

Изборите вървят нормално, а гласуването е и на хартия, и на машина, казва Дафинка Цокова член на СИК.

Изборният ден тече сравнително спокойно, разказва председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. Той посочи, че секциите са отворили нормално – в 7:00 ч. В някои от секциите е липсвал целият състав, наложило се е да бъдат направени промени.

В други секции е липсвал само част от състава. Например - в Мало Конаре председателят не се е явил и е бил назначен друг.

► Хасковско

Частични избори за кмет в Хасковско. Три села избират кой да ги управлява.

В село Боян Ботево има един кандидат за длъжността, след като другия се е отказал. Там избирателната активност към момента е 17%.

В село Славяново са гласували 20% от имащите право на глас. Повечето избиратели са предпочели да пуснат вота си на хартия.

В село Черногорово избирателната активност е малко над 16%.

И в трите села избирателната активност е доста по-висока от тази в Пазарджик.

Няма сигнали за нарушения.