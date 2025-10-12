Създадоха интерактивна карта, която показва в реално време къде има контейнери за разделно събиране на боклук, за да помогне за преодоляване на кризата със сметосъбирането в София. Идеята е на 31-годишния Красимир Коцев, който е основател на компания за киберсигурност с над 20 души персонал.

Всичко започва след негов пост в социалните мрежи. Само за часове десетки граждани откликват и заявяват желание да се включат доброволно в инициативата. Ентусиазмът обаче бързо се сблъсква с логистичен проблем: „Не знаехме къде са контейнерите за смет, колко са пълни, къде точно трябва да се извозват отпадъците. Тогава с малък екип от 3-4 души разработихме приложението буквално за 2-3 дни", разказва той.

Публично била достъпна информацията за контейнерите за разделно събиране. Но данните за сивите кофи за боклук се оказват непълни и неточни. След това Коцев и екипът му създали функционалност, с която всеки гражданин, намиращ се на място, може да маркира контейнер или кофа за боклук, като за да се приеме местоположението, е нужно потвърждение от поне трима различни потребители. "Така се предотвратяват злоупотреби и грешки", обясни той.

„Това, че четирима души можахме да направим такъв проект за дни, показва, че технологични решения могат да се създават бързо и ефективно“, твърди той. Според него институциите също имат капацитета да създават подобни приложения, но бюрокрацията често превръща един двуседмичен проект в шестмесечна сага.

Бъдещето на картата засега е неясно. Коцев и екипът му търсят колаборация с общината, за да обогатят базата данни и да направят инструмента още по-полезен. А идеите за развитие са много – от маркиране на пресъхващи водоизточници и рискови речни корита, до отбелязване на дупки по улиците.

„Защо го направих? Защото вярвам, че ние трябва да поемем отговорност. Няма нужда да чакаме партии или институции. Ние сме граждани с главно Г“, казва той. И допълва: „Хората виждат примера, припознават се и искат да оправят нещата. Просто някой трябва да подаде искрата“.

Той споделя, че вярва, че промяната е възможна. „Имаме много млади, умни и способни хора. Българите се събуждат. Малко по малко се превръщаме в една цивилизована, подредена държава. Ние сме и проблемът, и решението“, категоричен е той.

