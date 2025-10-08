В столичният квартал „Лагера” жители организират доброволческа акция за почистване на контейнерите по улиците „Добрич“ и "Плиска". Участниците ще товарят отпадъците и ще ги извозват с камион до един от временните пунктове за район Красно село - този на ул. „Житница“.

Теодора Мирчева и Валентина Доломова са част от акцията. Те споделиха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че организацията е била изключително лесна. Направена е за 24 часа, като на терен има около 50 доброволци. Според Мирчева успяват да направят така, че да не се стига до криза с боклука. Тя смята, че хората трябва да имат активна гражданска позиция, за да се решават проблемите. Доломова обясни, че е избрана ул. „Житница”, тъй като там капацитетът на контейнерите е по-голям.

Мирчева не смята, че скоро може да има кардинално решение на кризата с боклука. И обеща, че ако това продължи, доброволците също ще продължат работата си.

„На терен виждаме ужас – планини от боклук навсякъде. На много места видяхме хора, които събираха боклуци, помагахме си. Снощи бяхме два екипа – в „Красно село” и в „Люлин”. Общината е осигурила достатъчно големи контейнери –гондоли, където хората могат да изхвърлят боклука.” Това каза доброволецът Живо Димов в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS.

Той призова повече хора да се включат в акцията.

