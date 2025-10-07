Продължава кризата с боклука в столицата. Кметът Васил Терзиев написа остър пост в социалните мрежи, в който призовава софиянци да бъдат „герои, а не зрители”.

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост”, казва столичният кмет.

Терзиев допълва още, че вижда София, която е на активните и можещите, в която има мобилизацията на екипа, доброволците и гражданите.

