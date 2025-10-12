Премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата. Министър-председателят направи обръщение към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена.

„В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години”, заяви Желяков.

Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита, допълни той.

Желязков очерта и основните финансови приоритети на правителството, като сред тях са финансовата стабилност на държавата и приемането на еврото.

"Ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората и най-ясно и категорично може да разсеят страховете им от това какво ще предстои през месец януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, ръст на цените. Това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне първите шест месеца на 2026 година", каза премиерът.

"Правителството дойде с ясна политическа заявка - да спре непрекъснатия изборен цикъл, липсата на приемственост на политики и на очаквания и даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот, икономическите цикли и най-вече на общините", каза още премиерът. Той посочи, че правителството се е справило политически с част от заявките, които са дадени в началото на мандата - като финансова и макроикономическа стабилност, покриване на корвенгертните критерии България от 1 януари да бъде част от еврозоната, възстановяване на възможностите, плащанията по ПВУ, по-добро управление на оперативните програми.