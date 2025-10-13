Мъж на 42 години е задържан в Ямболско при специализирана полицейска операция срещу производството и разпространението на наркотици. Той е превозвал над осем килограма метамфетамин, съобщават на фейсбук страницата си от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Наркотичното вещество е открито при проверка, извършена на 10 октомври от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Метамфетаминът е бил укрит в диспенсър за вода на задната седалка на превозното средство, разпределен в девет найлонови торби.

По цени, използвани за целите на съдопроизводството, стойността на иззетия наркотик възлиза на около 560 000 лева, се посочва още в публикацията.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол. На задържания е повдигнато обвинение и е постановено задържане за срок до 72 часа.

В края на юли криминалисти от Районното управление в Ямбол задържаха 35-годишен мъж за притежание на наркотици. От него бяха иззети около 1,120 кг марихуана, около 100 г хашиш, 10 г метамфетамин, както и осем бойни патрона.

Редактор: Мария Барабашка