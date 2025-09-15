Ливанските власти са разбили международна мрежа за трафик на наркотици и са спрели преноса на хашиш и каптагон на таблетки, обяви вътрешния министър на страната Ахмад ал Хаджар, цитиран от „Франс прес”. Ръководителят на мрежата, както и няколко от неговите съучастници, са били задържани от органите на реда, съобщи ал Хаджар по време на пресконференция.

"Мрежата е имала разклонения в чужбина, с нейни хора в Турция и Австралия и се е подготвяла да разшири дейността си и в Йордания", обясни той и допълни, че операцията по износа е била осуетена преди стоката да достигне пристанището в Бейрут.

"Ливанските власти са конфискували 6,5 млн. таблетки каптагон и 720 кг. хашиш, които са били приготвяни за износ към Саудитска Арабия", заяви Ахмад ал Хаджар. Той подчерта, че борбата срещу трафика на наркотици е един от "приоритетите на ливанската държава". Миналата седмица са били конфискувани около 8 млн. таблетки каптагон, на стойност от повече от 90 млн долара, и че няколко заподозрени са били задържани.

Ливан е изправен пред натиск от страните от Персийския залив да ограничи производството и трафика на опиати. Производството на каптагон - незаконен синтетичен амфетамин - представляваше главния износ на съседна Сирия преди падането на режима на Башар Асад и по време на гражданската война, започнала през 2011 г., съобщи "Франс прес".

Нелегалните приходи от каптагон бяха едни от най-големите източници на финансиране на режима на Асад, превърнал се "в наркодържава", предаде агенцията. Новите власти на Ливан обвиниха ливанския клон на терористичната организация "Хизбула", съюзник на Башар Асад, за съучастие в мрежата на трафик, използвайки изключително пропускливата граница със Сирия

Редактор: Цветисиана Костова