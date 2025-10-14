Живеещите в крайградска зона на Русе сигнализираха за чести аварии при водоподаването. Днес хората се събират на протест. По думите им над 2000 семейства редовно остават без вода. И въпреки че са свикнали чешмите да пресъхват за по ден-два, повод да потърсят NOVA бил фактът, че сега вече пет дни никой не се отзовал на сигнала им.

След пандемията кварталът „Касева чешма” става много гъсто населен. Според данни на живеещите в него броят им надхвърля този на повечето жители в селата край Русе.

"Проблемът е във водомера на водното дружество. Тръбата е много стара и нас ни третират като втора ръка хора. Карат ни да плащаме техния водопровод”, обясни жител на „Касева чешма”.

Родители с малки деца разказаха, че се справят много трудно и често им се налага да отиват при роднини, за да могат да се къпят и да перат.

От ВиК отговориха, че са регистрирани няколко аварии на 9 октомври в резултат на проливните дъждове. От дружеството казват, че техниката им засега не може да влезе на местата, където са възникнали проблемите, а това ще се случи, когато времето стане по-сухо.

