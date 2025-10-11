Кметът на Русе Пенчо Милков отмени евакуацията на село Николово и я замени с 72-часова мярка за готовност за евакуация. Същата мярка се отнася и за град Мартен. Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си.

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”. На нея вече работят екипи, които тампонират фугите и опъват платнища, за да предотвратят навлизането на вода в основата ѝ. Източването на езерото продължава, като нивото му ще бъде намалено до минимум.

Част от хората бяха изведени, заради компрометирана дига на езерото „Липник”. А дъждът, който заваля тази сутрин в района създаде допълнително притеснение.

Проливният дъжд тази сутрин отново повиши риска от свличане на съоръжението, въпреки че през последните дни бяха предприети спешни укрепителни дейности.

Кметът на Николово Златан Ванев заяви, че най-голямата опасност сега е дъждовната вода да проникне в основите на дигата, което може да я отслаби допълнително: „Вчерашният ден даде малко надежда, но днес дъждът е сериозен проблем. Надяваме се времето да се оправи възможно най-скоро“.

Над 5 метра: Нивото на Янтра се повиши рязко, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

По думите му нивото на водата в езерото е спаднало с около метър, което е обнадеждаващо. Каналът, който отвежда водата през селото, се наблюдава денонощно и към момента е проходим, без опасност от преливане.

С над 1000 литра в секунда се изпуска водата от езелото „Липник“, следи се денонощно и нивото на канала през селото, който я отвежда.

В Русенско удължиха с едно денонощие срока за евакуацията на жителите на село Николово

Евакуирани бяха близо хиляда души, а около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите. Част от тях са се преместили в по-високите части на селото.

Обявиха бедствено положение в село Николово

„Трябва да се извършат замервания няколкодневни, зяпочнахме с геодезически , които да установят реално, а не дали ни се струва, има ли отместване продължаващо на стената или всичко като процес е приключило. Следващите измеравния са от специалисти, които ще проверят влажността в стената. От тук насетне на всички искам да кажа, трябва да се съберат достатъчно технически данни и те да ми кажат на мен, че е достатъчно безопасно за хората. Всички моля за разбиране. Решенията на кмета и на ръководството на общината са базирани изцяло на становищата на специалистите, които са привлечени“, заяви Пенчо Милков.