Задържаха 19-годишен за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Според получения сигнал около 17:10 часа, до блок 8 в квартал „Зорница“ той е причинил повърхностно нараняване в областта на врата на 5-годишно дете чрез стрелба с пистолет, след това избягал.

На място незабавно са изпратени полицейски служители за изясняване на обстоятелствата по случая. Детето е получило охлузна рана в областта на врата. В резултат на проведените издирвателни действия е установен и задържан 19-годишен местен жител.

У него е открит и иззет пневматичен пистолет с гумени сачми. Младежът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова