Дванадесетгодишно момче от Казахстан е в кома, с опасност за живота, след като е паднало от електрическа тротинетка край село Кошарица, община Несебър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предаде кореспондентът на БТА в града Галя Тенева.

Инцидентът е станал около 22:00 ч. в понеделник близо до вилната зона край селото.

По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велосипедната алея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за катастрофата се изясняват.

Пострадалото дете е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанено е в отделение "Реанимация" на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева