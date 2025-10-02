Дете с тротинетка е пострадало след сблъсък с друго подобно превозно средство в ловешко село Кирчево. Това съобщиха от Областната дирекция ОД на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:15 ч. в сряда. Две 11-годишни момичета от селото карали електрически тротинетки успоредно едно до друго.

Те загубили контрол над превозните средства и се блъснали. Пострадало е едното дете, което е откарано за преглед и лечение в болница в Плевен. Работата на служителите на Районното управление на МВР в Угърчин по изясняване на причините за произшествието продължава.

Редактор: Цветина Петкова