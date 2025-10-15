Снимка: БГНЕС
-
Националите ни по футбол отстъпиха на европейския шампион Испания с 0:4
-
КЗК: Надценките на храните стигнаха до 90%
-
Напрежение в Казичене заради глутница бездомни кучета, нападащи хора и животни
-
Спортни новини (14.10.2025 - късна)
-
Останките на още четирима заложници са предадени на Червения кръст в Газа
-
Зимният туристически сезон: Почивката у нас ще е по-евтина, отколкото в съседни страни
Измерването се случва чрез вградени сензори в асфалтовата настилка
От днес в 10 точки от страната тол камерите ще следят за претоварване на тежкотоварните автомобили. Измерването се случва чрез вградени сензори в асфалтовата настилка под рамките на тол системата, а претоварените камиони ще бъдат снимани от камерите.
Илия Тодоров: След въвеждането на новите правила за измерване на средна скорост се наблюдава повишено внимание от водачите на пътя
Десетте точки са разположени на основните пътни артерии, а през следващите месеци системата ще бъде разширена до общо 100 точки за измерване на теглото в цялата страна.
Българските транспортни фирми ще получават уведомления за санкцията, която трябва да платят в 14-дневен срок, а чуждестранните водачи ще бъдат спирани край граничните пунктове.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни