От днес в 10 точки от страната тол камерите ще следят за претоварване на тежкотоварните автомобили. Измерването се случва чрез вградени сензори в асфалтовата настилка под рамките на тол системата, а претоварените камиони ще бъдат снимани от камерите.

Илия Тодоров: След въвеждането на новите правила за измерване на средна скорост се наблюдава повишено внимание от водачите на пътя

Десетте точки са разположени на основните пътни артерии, а през следващите месеци системата ще бъде разширена до общо 100 точки за измерване на теглото в цялата страна.

Българските транспортни фирми ще получават уведомления за санкцията, която трябва да платят в 14-дневен срок, а чуждестранните водачи ще бъдат спирани край граничните пунктове.

Редактор: Ина Григорова