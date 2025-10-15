Снимка: iStock
Инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Липник“ и бул. "България“
Шофьор с 4,17 промила алкохол в кръвта катастрофира на кръстовище в Русе. Инцидентът е станал към 00:50 ч. на 12 октомври, съобщиха от местното ОДМВР.
След получен сигнал на място е пристигнал екип на "Пътна полиция" - Русе, който е установил, че мъжът, причинил катастрофата, е 44-годишен.
Той е отказал проверка с дрегер и бил откаран в болница за вземане на кръвна проба. Тя показала, че мъжът е седнал зад волана след употреба на солидно количество алкохол.
По случая е образувано досъдебно производство.
