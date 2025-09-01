Снимка: iStock
Блъснал друга кола при излизане от място за паркиране
55-годишен мъж от София предизвика катастрофа в Сандански. При излизане от място за паркиране ударил друга кола.
Инцидентът се е случил на 31 август около 15:50 часа.
Задържаха 18-годишно момче, шофирало без книжка и под въздействие на алкохол
При проверка с техническо средство е установено, че шофьорът е управлявал с 4,12 промила алкохол в кръвта.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.
Източник: "Фокус"
