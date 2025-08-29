18-годишно момче от Пловдив, за което впоследствие е установено, че шофира без книжка и под въздействие на алкохол, е причинило транспортно произшествие в центъра на града.

Инцидентът е станал малко след 05:00 часа тази сутрин, в близост до Водната палата в Пловдив. От пресцентъра на полицията съобщиха за NOVA, че ученик се е блъснал с управлявания от него лек автомобил в оградни пана при кръговото движение в центъра на града.

След като е катастрофирал, младежът се опитал да напусне местопроизшествието. Справка в регистрите на МВР показала, че момчето не притежава свидетелство за правоуправление, а тест на място с дрегер отчел наличие на алкохол в кръвта от 1,4 промила.

Младежът е задържан за срок до 24 часа.