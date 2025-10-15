Националното сдружение на общините в България проведе своята най-голяма годишна среща, в която участваха над 700 представители на местната власт, сред които кметове на над 200 общини и председатели на общински съвети. В дискусията се включиха министър-председателят, финансовият министър и други представители на кабинета. Това съобщи изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева в ефира на „Пресечна точка“.

По думите на Георгиева Националното сдружение вече е предложило увеличение на субсидиите за общините с около 13%, което отразява растежа на инфлацията и минималната работна заплата. Тя подчерта, че на срещата не са били подписани конкретни ангажименти, но премиерът и финансовият министър са дали уверение, че в рамките на бюджетната процедура ще се проведат преговори по предложените числа.

„Общините са коректни и предвидими партньори и не искаме необосновани увеличения, а единствено компенсация за инфлацията и ръста на минималната работна заплата“, поясни Георгиева.

Тя заяви, че сред основните приоритети на местната власт са осигуряването на качествени публични услуги – образование, социални услуги и здравеопазване, които са почти изцяло държавно финансирани.

"Особено внимание се обръща и на инвестициите в сектор „Води“ и на продължаващите ВиК проекти, важни за решаването на проблемите с безводието в страната", допълни експертът.

Относно кризата със сметосъбирането, наблюдавана в някои столични райони, Георгиева заяви, че качеството на услугите е по-добро там, където общините имат пряк контрол над процеса, вместо да разчитат на външни изпълнители. Според нея това обаче изисква сериозни инвестиции и подкрепа от държавата, особено във връзка с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ и необходимостта от претегляне на отпадъците.

Съгласно действащия закон от 1 януари следва да се премине към изчисляване на таксата за битови отпадъци на база количество, а не на брой живеещи. Според Георгиева обаче за въвеждането на тази методика е необходим преходен период, през който да се изгради инфраструктурата и да се разшири системата за разделно събиране на отпадъци. Тя смята, че без този плавен преход рисковете за рязко увеличение на таксите за гражданите са големи.

„Имаме общини, които вече са направили инвестиции и са готови да започнат пилотно на отделни територии, но няма как това да се случи наведнъж в цялата страна“, обясни Георгиева.

Тя даде и пример за възможното повишение на таксата: за едно 4-членно семейство, което не събира разделно отпадъците си, таксата може да нарасне до 4-5 пъти спрямо сегашната.

На въпроса как трусовете в управлението и забавянето на бюджета могат да се отразят на местната власт, Георгиева отбеляза, че досегашните години с късно приети бюджети са създали значителни затруднения.

„Общините не могат да приемат своите бюджети, докато държавният не бъде приет“, каза тя.

