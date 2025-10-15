Заводът за отпадъци на София отчете два исторически рекорда тази седмица. Това е доказателство, че беше правилното решение да започнем битката с отпадъците от нейната крайна точка – депото, превръщайки СПТО в ключов елемент от устойчивото управление на отпадъците. Резултатите показват ясно: реформата, която проведохме, спира старите схеми и носи реални резултати. Това написа кметът на София Васил Терзиев по повод развитието на кризата със сметоизвозването в два района на столицата.

Градоначалникът припомня, че заводът е бил обект на значителен брой проверки – от прокуратурата, ДАНС, АДФИ, МОСВ и редица други институции.

"Само екоминистерството направи 17 проверки за година и половина, при 4 за 8 години при предишното управление. Не успяха да открият нарушения в настоящото управление. Това е най-силното потвърждение, че СПТО днес работи прозрачно, ефективно и в интерес на гражданите", смята Терзиев.

Според него фактът, че СПТО е общинско предприятие, пряко подчинено на кмета, го прави гъвкаво, способно бързо да се мобилизира и лишено от наличие на политически борби.

"Затова именно то пое временната организация на сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ – като естествено продължение на екипа на общината. За разлика от него, „Софекострой“ е общинско дружество под контрола на Столичния общински съвет. През годините политическите и икономическите интереси в мнозинството там често възпрепятстваха развитието на дружеството, но се надяваме, че сега – в контекста на кризата и нуждата от стабилност – най-после ще видим воля за промяна", изрази надежда Терзиев.

Кметът изнесе и определените като рекордни данни от работата на завода за отпадъци на София:

► Рекорд по износ на RDF гориво – 90 270 тона за 2025 г. (повече от цялата 2024 и от 2023 г.).

► Рекордни приходи от рециклируеми материали – 1 754 846 лв. (два пъти повече от 2024 г. и почти пет пъти повече от 2023 г.).

Васил Терзиев изнесе и отчет за завареното от него при встъпване в длъжност в Столичната община:

→ По времето на ГЕРБ заводът на практика не работеше, а инвестицията от 350 млн. лв. беше безсмислена поредица от схеми за източване.

→ Фантомна поддръжка със загуби за над 100 млн. лв.; източване чрез излишен комисионер в размер на милиони; поредица от неизгодни поръчки за техника и гориво; стотици хиляди левове бонуси за ръководството.

→ Освен източването, контролът на входящите отпадъци беше катастрофален.

→ Резултатът: смесени битови отпадъци, сгурия, земни маси и дори ЕГО-отпадъци, които нямат място в системата и за които софиянци плащат по 400 лв. на тон.

→ Над 90% от целия постъпващ боклук се депонираше, вместо да бъде преработван или оползотворяван.

→ Качеството на произвежданото RDF гориво беше толкова ниско, че никой не го искаше, а договор за изкупуване на цялото количество изобщо нямаше.

→ Резултатът – три от четири клетки на депото запълнени само за 7 години при планиран капацитет от 21.

Терзиев призова за увеличение на капацитета на СПТО, така както се е случило със „Софекострой“.

