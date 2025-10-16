Снимка: Министерски съвет
-
По думите на генерал-майор Русев до две седмици първите два ще бъдат отремонтирани
В близките дни се очакват петият и шестият F-16. До края на годината очаквам да получим всички осем. Това обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев.
"В момента имаме четири самолета F-16. Очакваме наистина скоро да дойдат още два, a до края на годината - и последните два, за да станат общо осем. Първите два не летят по обективни причини, но проблемът не е в българската страна. Надявам се до две седмици първият да е отремонтиран, а малко след това - и вторият. Това ще се случи, когато получим всичко необходимо от американската страна, за да бъдат готови за полет. При вторите два тече процедура по техническо и летателно приемане, след което веднага ще започнат да летят. Имаме шестима обучени пилоти - те трябва да минат през двуместен учебно-боен самолет, тъй като в САЩ са летели на по-стара версия на F-16. Ще бъдат обучени общо 32-ма пилоти, а 7 млади летци ще заминат за САЩ в началото на 2026 г.", разказа генералът.
САЩ и България започнаха съвместното учение „Тракийска звезда 25“ с изтребители F-16
По думите му в момента се изграждат укритията за самолетите и те ще бъдат готови до края на 2025 г. "Вървят с пълна сила и другите проекти за модернизация на българската армия. Подписваме договор за закупуване на зенитно-ракетен комплекс. Очаквам до края на годината да подпишен и за трикоординатни радари", каза още ген. Русев.
Той уточни, че към момента въздушното пространство се охранява от МиГ-29, защото няма достатъчно F-16. "F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - да имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти", обясни Русев.
