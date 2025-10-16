-
Зафиров: На дневен ред са оставките на всички от "БСП-Обединена левица" в съвместното управление
Френското правителство оцеля след двата вота на недоверие
"ДПС-Ново начало" внесе законопроект: Президентът, премиерът и председателят на НС да могат сами да се отказват от охраната си
Закон и ред: Какво вещаят последните събития в съдебната система
"Хора сме и стават грешки": 8 депутати от "Величие" се регистрираха в зала, Ивелин Михайлов ги заплаши с изключване
Ивайло Мирчев: Всички политици трябва да се откажат от служебните си автомобили
„Моментът е по-особен заради първия бюджет в евро, който предстои да бъде изготвен”, смята бившият министър на икономиката
По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, не вярвам да отидем на нови избори. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” кметът на столичния район „Средец” и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов - Трайчо Трайков.
„Моментът е по-особен заради първия бюджет в евро, който предстои да бъде изготвен”, смята той. По думите му по време на политическа криза администрацията продължава да върши задачите си, но спират „големите идеи”.
Трайков коментира и проблемите с боклука в Столичната община. „Кметът на София Васил Терзиев беше поставен в ситуация, в която нямаше друг начин на действие, освен този, който предприе. Безумие е да се сключат договори с такива цени в офертите”, твърди районният кмет. По думите му „изглежда, че тази ситуация ще бъде решена „на мускули”, но това не може да бъде механизъм на действие”.
Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"
„Поетапно изтичат всички договори. Ние сме в пакет с районите „Лозенец” и „Студентски”. При нас офертите също са неприемливи. Сметнах грубо, че се падат по около 1500 лв. годишно на домакинство за сметосъбиране”, отбеляза Трайков. Той добави, че досегашната сума на домакинство е била около 400 лв.
Кметът на Район „Средец” е съгласен с предложението на Терзиев „Топлофикация-София” да бъде дадена на концесия, за да се стабилизира.
Редактор: Калина Петкова
