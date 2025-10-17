Тази сутрин депутатите отново не събраха кворум за начало на тяхната работа. В пленарната зала се регистрираха 53 народни представители при необходими 121.

„Регистрирани са 53, няма кворум, следващо редовно пленарно заседание – 22 октомври от 9:00 часа“, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Парламентът и днес не събра кворум (ОБЗОР)

При първия и единствен опит да се съберат кворум се регистрираха 29 депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“.

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред съпартийците си, че не вижда ползи от участието на формацията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии през последните два дни също бяха отменени.

Редактор: Дарина Методиева