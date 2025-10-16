За втори пореден ден парламентът не успя да събере кворума, необходим, за да започне работа. Към 9:00 часа в четвъртък се регистрираха само 71 депутати - далеч под необходимия минимум от 121.

От залата отсъстваха народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и "Има такъв народ". Следващото заседание е насрочено за петък в 9 часа. От управляващите присъстваха само 9 депутати от БСП.

► От кулоарите лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски заяви готовност за участие в управлението. Той обясни, че вече е провел разговор с премиера Росен Желязков и очаква среща през следващата седмица. Пеевски не отрече, че има вероятност в управлението да участва и с министри.

„Щели да имат решение до понеделник. Предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов - дали ще хвърли държавата в бездната”, подчерта Пеевски.

Той не отрече в преформатирането на кабинета да има и министри на ДПС:„Ако има нужда да се сподели отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи - готови сме. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да продължим да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб. Можем да носим отговорност”.

► Среща очакват и от БСП. "Не сме имали официална среща, но това не означава че не сме се чували по телефон. Бойко Борисов и Георги Георгиев дадоха своята заявка, че „ДПС – Ново начало” трябва да бъдат част от това управление. Когато имаме яснота каква точно част от това управление ще бъдат те, тогава и ние ще дадем нашата позиция", заяви Атанас Зафиров.

Трусове в управлението: Остри критики и искания за смени

Блокажът на парламента обаче предизвика нова порция критики от опозицията.

► „Това какво е решението - ще зависи от управляващото мнозинство. А именно дали то се е разпаднало, или дали текат преговори, договорки за концесиониране на министерство. Това, което стана ясно е, че министерствата са на концесия. Нещо, което ние предупреждавахме още на преговорите. Сега виждаме, че Борисов се оплака от нещо, което той сам реши”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.



► „Изпокрили се от управляващото мнозинство. Срамно е — заради тяхната некомпетентност страдат и парламентът, и Министерският съвет. Призовавам Бойко Борисов да ги събере от селата и паланките, където ги е пратил”, категоричен е лидерът на МЕЧ Радостин Василев .

► От социалните мрежи лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов се разграничи от осем от депутатите от групата си, които са се регистрирали. За NOVA той обясни, че предстои разговор с тях и - ако не споделят решенията на партията, е редно да напуснат парламента.

Останалите партии не коментираха.

Вчерашното пленарно заседание също се провали, след като се регистрираха едва 61 народни представители. От управляващите присъстваха депутати от „Има такъв народ“, „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението . Той заяви пред партийния актив, че не вижда ползи от участието на партията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии, които бяха планирани за вчерашния ден, също бяха отменени.

Третият опит депутатите да започнат работа ще е утре в 9.

► Междувременно обиколките на депутатите на ГЕРБ из страната продължават. А от Сандански един от министрите в кабинета коментира лаконично възможните реформи в правителството.



„Аз съм представител на ПП ГЕРБ и член на правителството, коментарите ще бъдат направени от председателя на партията и министър-председателя. Ще се въздържа да коментирам в момента. Аз не съм участвал в разговори по тази тема”, заяви Красимир Вълчев.

► Настоящето разпределение на силите в Министерския съвет

12 министерски поста имат ГЕРБ, заедно с Росен Желязков, 5 са министерствата за БСП и 4 за другите партньори в управлението ИТН. След като тази седмица правителственото заседание беше отложено от премиера Желязков, от Министерския съвет все още не дават яснота кога ще се възобнови работата на правителството. Но разпространиха информация на посещение на премиера в Перник, за откриване на STEM кабинет в професионална гимназия.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум. Няма промяна в заплащането на депутатите според това дали са се регистрирали, или не в пленарната зала. За около седмица заплатата само от участието в пленарните заседания на един депутат е приблизително равна на минималната за страната.

До този момент журналистите все още имат достъп само до входовете на пленарната зала, но не и до кабинетите на парламентарните групи и останалите народни представители.