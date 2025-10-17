В следващите дни времето ще се определя от циклони в Средиземноморието. След тях ранните прогнози допускат период без валежи и с температури над обичайните нива – така нареченото „циганско“ (сиромашко) лято.

Петъкът ще е преобладаващо облачен, с минимални слънчеви разкъсвания. Валежите се очаква да започнат в часовете след обяд и ще са от дъжд – първо в западните райони и планините, а до края на светлата част на денонощието – и в Централна България.

През нощта и призори в събота ще вали с прекъсвания в планините, в централните и източните части на страната. Следобед локални, по-интензивни извалявания ще има в Стара планина, тук-там край морето и на повече места в планините на Южна България. С понижението на температурите ще превали и сняг за кратко – но само по най-високите върхове.

В неделя облаците ще се разкъсат, с локални валежи през деня в Рило-Родопската област и на изолирани места в Североизтока.

Дневните температури до края на седмицата ще се колебаят в интервала 12–17 градуса. Сутрините ще са студени, но слани не се очакват. Такива ще има в дните около 20–21 октомври.

Около средата на предстоящата седмица облачността ще е по-динамична, но с оскъдни превалявания. Според ранните прогнози – от 23 октомври нататък ще започне по-сух период. Сутрините ще са с мъгли в ниските райони и с температури между 8 и 13 градуса, а следобедите – с минимална облачност и показания на термометрите около, а на места и над 25 градуса.