Темата, която предизвика обществени дебати - за европейската директива, която ни задължава да паднат клаузите за конфиденциалност на заплатите, коментираха в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS обсъдиха Мария Стоева, експерт човешки ресурси, и Румен Радев, председател на Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Мария Стоева поясни какво точно гласи директивата. При явяване на интервю за работа потенциалният ни бъдещ работодател няма да може да ни задава въпроси за заплатата, която сме получавали досега. Освен това, в обявите за работа ще трябва задължително да се упоменава предлаганото възнаграждение за съответната позиция.

„Освен това всеки ще има право да получи информация за това какво е средното нетно възнаграждение на хора на сходни позиции в съответната компания”, каза експертът. И допълни, че от 2027 г. големите работодатели – с над 100 служители, ще трябва да отговарят на някои критерии с цел да се избегне дискриминация по отношение на заплащането на мъже и жени.

Според Румен Радев идеята на тази директива е да обобщи един траен обществен дисбаланс във възнаграждението на полов признак. „Това е много стар процес. България е сред държавите, в които разликата е относителна, но е действително по-малка. В един момент, в рамките на споменатата директива, се развиха някои текстове. Всъщност тя е от 2023 г. Покрай ня ще се поддържа и регистър и ще може да се прави много ясно съотнасяне, рефериране към такива стойности”, коментира той.

По думите му това е от нещата, които са интересни и полезни, но тънкият момент ще бъде доколко и как те ще бъдат приложими. „Трябва да се сравняват не само основното възнаграждение, но и доплащания, които се правят - всички допълнителни стимули. Разбира се, когато има разлика, това не предполага санкция, а обяснение”, каза още председателят на УС на АИКБ.

Редактор: Петър Иванов