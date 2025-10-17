В понеделник премиерът Росен Желязков свиква коалиционна среща между ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ”. На нея ще бъде обсъдена необходимостта от влизането на „ДПС-Ново начало” в парламентарно мнозинство с цел приемане на първи бюджет в евро.

Трите партии в съвместното управление не планират промени в състава на Министерския съвет. Очаква се обаче оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание. Това научи NOVA от свои източници.

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Ако „ДПС-Ново начало” влезе във формирането на парламентарно мнозинство, формацията ще получи председателски места в парламентарни комисии в НС, казват още източниците ни.

Редактор: Калина Петкова