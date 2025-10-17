Окръжната прокуратура в Благоевград ръководи разследване срещу мъж на 47 години за притежание на наркотици на стойност почти 87 хиляди лева. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София. Разследва се незаконно държане с цел разпространение на наркотично вещество в петричкото село Крънджилица.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Благоевград информираха, че в къща в с. Крънджилица, община Петрич, е открита суха зеленикаво-кафява маса, разпределена в найлонов чувал и плик, поставени в бидон. В същото помещение в имота е намерена и електронна везна. При направен на място наркотест веществото е реагирало на канабис. Общото му тегло е около 4300 грама, а стойността му възлиза на 86 848 лева.

По делото са извършени оглед на местопроизшествие, претърсване и изземване. Проведени са и разпити на свидетели. Събрани са доказателства за съпричастността към деянието на мъжа с инициали Р.М.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград той е привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на наркотично вещество в големи размери. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

