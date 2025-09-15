Осуетиха опит за контрабанда на почти 700 кг марихуана на стойност 11 826 880 лева на ГКПП “Капитан Андреево”. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Хасково, Агенция „Митници“ и МВР.

В Окръжна прокуратура - Хасково се наблюдава досъдебно производство, образувано на 11 септември за това, че на ГКПП “Капитан Андреево” с товарен автомобил влекач с полуремарке е направен опит да се пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество - почти 740 кг марихуана. Става въпрос за 739,180 кг марихуана на обща стойност 11 826 880 лева. Предметът на контрабандата е в особено големи размери. Случаят е особено тежък. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева”, обясни окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

На 11 септември на ГКПП “Капитан Андреево” пристига товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от шофьор, който е турски гражданин. Той идва от Германия в посока Турция и при извършената проверка в полуремаркето е открита марихуаната.

Обвиняемият е задържан с постановление на дежурния прокурор за 72 часа. Внесен е протокол за одобрение в Окръжен съд - Хасково. Иззет е и влекачът с полуремаркето. “Предстои днес Окръжна прокуратура - Хасково да внесе искане в Окръжен съд - Хасково за вземане на мярка задържане под стража на обвиняемия. То може дори вече да е внесено, тъй като към 15:00 днес изтичат 72-та часа на задържане на обвиняемия”, коментира Стоянов.

По думите на зам.-директора на ТД "Митница" Бургас Иван Пасков превозното средство е било пломбирано с фирмена пломба, а не митническа от мястото на изнасяне на стоката. “Това е едно от нещата, които са предизвикали любопитството на нашия служител. Другият компонент е нестандартният размер на камиона, който затруднява сканирането му през рентгеновата апаратура. На база на тези и още няколко други белега превозното средство е селектирано за по-щателна инспекция. В хода на самата проверка, в челната част на товарното помещение, зад стоката, са установени 20 картонени кашона и 22 чанти, в които е имало общо 656 вакумирани пликове, съдържащи марихуаната".

След като престъплението е установено, моментално е сезиран разследващ митнически инспектор и е образувано настоящото досъдебно производство.

“Това е поредният успешен случай, който е в резултат на съвместните действия на институциите. Те са в отговор на повишения риск от трафик на наркотични вещества в посока Турция. Стойността на наркотичното вещество е 11 млн. лева, но тъй като е предназначено за Турция, става въпрос за повече от 30 млн. евро”, допълни Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика", дирекция "Митническо разузнаване и разследване”.

“От началото на тази година на ГКПП Капитан Андреево са предотвратени над 20 опита за трафик на наркотични вещества - преобладава марихуаната с близо 1 тон и 250 кг. кокаин от началото на годината. Сред различните видове наркотици, предназначени за Турция, са и някои нови психоактивни субстанции”, коментира Бакалов.

По думите му от началото на годината това е най-голямото количество марихуана, задържано в България. За последните 15 години това е и най-голямото количество на ГКПП “Капитан Андреево”.

“На 1 септември беше съобщено за друг случай - над 194 кг марихуана бяха открити и заловени. Преди месец и половина бяха открити 205 кг кокаин. Разкриването на всички тези престъпления показва, че е на лице отлично сътрудничество между институциите, призвание в борбата с престъпността и много добра работа на съответните низови служители”, коментира окръжния прокурор на Хасково.

На съвместния брифинг участваха и Филип Николов - началник на Митнически пункт "Капитан Андреево", Атанас Куртов - началник на отдел за Южна България на ГДБОП - МВР и главен инспектор Яни Пейчев - началник на ГКПП „Капитан Андреево“.

Редактор: Ивайла Митева