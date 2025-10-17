Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста четирима мъже, обвинени за разпространение на наркотици. Мерките им за неотклонение бяха гледани в късния следобед днес, съобщи ззаместник-окръжният прокурор на Русе Мирослав Маринов.

Четиримата бяха задържани при специализирана полицейска акция в Русе и в София, ръководена от Русенската окръжна прокуратура. В хода на разследването на 15 октомври тази година са извършени множество процесуално-следствени действия на територията на двата града.

Задържаните са на възраст от 35 до 56 години. Всички те са многократно осъждани за идентични престъпления. При акцията са открити големи количества наркотици - над 340 грама фентанил и 400 грама метамфетамин, повече от 15 000 лева и пособия за подготовка на наркотичните вещества за пласирането им до крайни потребители.

По отношение на всеки от извършителите е предявено обвинение за разпространение на наркотици в големи размери. Трима от тях са осъществили това при условията на опасен рецидив. За престъплението законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

Прокурор Маринов обясни, че мярката за неотклонение на един от мъжете е гледана тази вечер в Университетската болница "Медика" в Русе. Причината е, че той е постъпил за лечение там няколко дни преди полицейската акция. След като бъде изписан от болницата, ще бъде приведен в ареста.

Определенията на съда в Русе могат да бъдат обжалвани в тридневен срок пред Великотърновския апелативен съд.

