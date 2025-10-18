Снимка: БТА
Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи
Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова, предаде БТА.
Киселова участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.
На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението. Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.
Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.
