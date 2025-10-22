Снимка: iStock
-
„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в столичния кв. „Дружба" 2
-
Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити
-
Президент и вицепрезидент за един ден (СНИМКИ)
-
Агресията в училище: На какви способи разчитат училищата и МОН за справяне с насилието
-
Купуваме билети за градския транспорт в София с мобилно приложение
-
При спецоперации: Заловиха фалшиви евробанкноти с изключително високо качество у нас
От старта на новите камери до 12 ч. на обяд днес, са отчетени 36 786 нарушения на скоростта
От днес започва работа системата за засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки в страната. Камерите ще следят движението в двете посоки по участъка между Сопот и село Голец, с дължина 17,9 км. Засичане ще има и по трасето между селата Ряховците и Богатово – 16,9 км.
С новите добавени участъци, общият брой на отсечките с активен контрол на средната скорост вече е 42.
От старта на новите камери до 12 ч. на обяд днес, са отчетени 36 786 нарушения на скоростта. Но дали страхът от глоби води до реална промяна в поведението на пътя?
„Не виждам някаква промяна, честно казано. Поне аз не съм забелязала да се движат по-бавно“, споделя Росица.
Тол камери започват да следят за претоварени тежкотоварни автомобили
Други като Никола смятат, че засичането има ефект: „Всеки си кара със 140 и не превишава. Българинът се страхува от глоби – има единици, които не се страхуват, но са малко.“
За да отговорим на въпроса кое действа по-силно – контролът или личната отговорност – потърсихме мнението на доц. д-р Зорница Тоткова от Института за изследване на населението и човека при БАН.
„Има хора, които не се нуждаят от външен натиск – спазват правилата, защото това е прието поведение. Но има и такива, при които нуждата от външен контрол е необходима, за да има ефект“, обясни тя.
Според доц. Тоткова обаче все пак се наблюдава положителна промяна: „Пътувам често и виждам, че хората се съобразяват повече отпреди.“
Рекордьорът, засечен от БГ ТОЛ за средна скорост, е летял с 223 км/ч
Значителна роля за това играят и мобилните приложения, които предупреждават за участъци със засичане на средна скорост. Част от тях дори пресмятат средната скорост в реално време, което помага на шофьорите да коригират поведението си навреме.
„На този етап тези приложения помагат – дори когато водачите понякога надвишават скоростта“, допълва доц. Тоткова.
Последвайте ни