От днес започва работа системата за засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки в страната. Камерите ще следят движението в двете посоки по участъка между Сопот и село Голец, с дължина 17,9 км. Засичане ще има и по трасето между селата Ряховците и Богатово – 16,9 км.

С новите добавени участъци, общият брой на отсечките с активен контрол на средната скорост вече е 42.

От старта на новите камери до 12 ч. на обяд днес, са отчетени 36 786 нарушения на скоростта. Но дали страхът от глоби води до реална промяна в поведението на пътя?

„Не виждам някаква промяна, честно казано. Поне аз не съм забелязала да се движат по-бавно“, споделя Росица.

Други като Никола смятат, че засичането има ефект: „Всеки си кара със 140 и не превишава. Българинът се страхува от глоби – има единици, които не се страхуват, но са малко.“

За да отговорим на въпроса кое действа по-силно – контролът или личната отговорност – потърсихме мнението на доц. д-р Зорница Тоткова от Института за изследване на населението и човека при БАН.

„Има хора, които не се нуждаят от външен натиск – спазват правилата, защото това е прието поведение. Но има и такива, при които нуждата от външен контрол е необходима, за да има ефект“, обясни тя.

Според доц. Тоткова обаче все пак се наблюдава положителна промяна: „Пътувам често и виждам, че хората се съобразяват повече отпреди.“

Значителна роля за това играят и мобилните приложения, които предупреждават за участъци със засичане на средна скорост. Част от тях дори пресмятат средната скорост в реално време, което помага на шофьорите да коригират поведението си навреме.

„На този етап тези приложения помагат – дори когато водачите понякога надвишават скоростта“, допълва доц. Тоткова.