ПП-ДБ иска Енергийната комисия в Народното събание спешно да изслуша ресорния министър Жечо Станков, както и представител на Българската народна банка. Причината – санкциите, които САЩ наложиха върху петролната компания „Лукойл”.

„Трябва българската държава да действа много сериозно и рафинерията в Бургас да попадне в ръцете на нормален чужд инвеститор, по възможност западен”, подчерта Ивайло Мирчев.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

По думите му САЩ и Великобритания са спрели да споделят чувствителна информация с България, тъй като председателстващият ДАНС Деньо Денев е санкциониран по закона „Магнитски”.

Редактор: Калина Петкова