В кулоарите на парламента се чуха различни предложения какво трябва да се направи, за да се гарантира пазарът на горивата у нас и националната сигурност след американските санкции.

Част от опозицията изрази притеснения, че цените на колонката ще тръгнат нагоре, докато управляващите успокоиха, че не се очертава криза.

На фона на предупреждението от президента Доналд Тръмп, днес енергийната комисия в парламента прие на второ четене промени в закона, които задължават потенциалните купувачи на рафинерията на “Лукойл” в Бургас да имат одобрение от Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС).

Предложението е на управляващите, които смятат, че тази стъпка е гаранция за защита на националната сигурност. Опозицията обаче вижда в тези текстове възможност за рекет от политически лица върху потенциалните купувачи.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Още преди седмици управляващите настояха държавата да има последната дума при евентуална сделка за продажба на рафинерията на “Лукойл” у нас чрез одобрение от страна на ДАНС и правителството.

“Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав, както са стояли, са се сетили да внесат проектозакон за “Лукойл”? Знаех, че ще се стигне до това и ние изпреварихме събитията. Сделката за продажба на рафинерията, в днешната геостратегическа ситуация, освен от ДАНС ще се гледа от минимум 4 централи”, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Продължаваме промяната-Демократична България” определиха рафинерията като сфера на руско влияние.

“Сигналът, който дойде снощи от САЩ, е изключително сериозен. ”Лукойл” е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той попадне под санкции и ние трябва да знаем какво да се предприеме, за да може да няма и криза на пазара на горива. Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията”, обясни депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

“Мисля, че “Лукойл” е прекалено голяма хапка за Пеевски. Това е сделка с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания”, каза Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Руските активи в България: Комисията по енергетика в НС реши ДАНС да одобрява сделка за "Лукойл"

Опозицията не беше единна в коментарите си за американските санкции, но категорична в позицията си срещу предложението на управляващите за ДАНС.

“Те правят така, че ДАНС-Деньо Денев, пряко подчинен на Пеевски, да одобрява, да контролира сделка с “Лукойл”. Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши”, смята Лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Според председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов санкциите няма да се отразят, защото „Лукойл“ работи с доставчици извън ЕС. "Единствено политическите сили, управляващи и опозиция ще се опитат да се възползват от ситуацията и да откраднат този бизнес", каза Костадинов.

“Ние от АПС ще настояваме още утре да има изслушване в пленарна зала, за да видим тези санкции какво обхващат”, каза Севим Али.

Въпреки несъгласието на опозицията, с 11 гласа “за” и 7 “против” енергийната комисия реши ДАНС и Министерският съвет да одобряват купувачите на бургаската рафинерия.

“Ние мерките сме ги взели дори изпреварващо. Не очаквам каквито и да било сътресения на пазара на горива. Хората трябва да бъдат спокойни. Европейският пазар е голям, общ, производителите са много. Самите санкции не касаят работата на рафинерията “Лукойл” до степен, в която биха я затруднили”, обясни Делян Добрев от ГЕРБ.

Редактор: Ивайла Митева