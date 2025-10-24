-
Според изпълнителния директор на Българската петролна и газова асоциация санкциите от САЩ ще имат косвени последици за България
Няма причина да има недостиг на горива на българския пазар въпреки наложените от САЩ санкции срещу руски петролни гиганти. Това заяви в ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWS изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.
По думите му "не е нужно хората да хукват по бензиностанциите, както стана когато започна войната в Украйна".
Той поясни, че санкциите ще имат косвени последици за нас, а не преки.
"Американските закони безспорно нямат пряко действие у нас. Те имат пряко действия по отношение на цялата територия на Америка и по отношение на всички американски юридически лица. И съответно техните клонове надолу по веригата. Тоест, всяко лице, което е регистрирано в Америка или което има клон в България", обясни Делчев.
Защо обаче ще имат последици?
"БНБ публикува изявление. И то е, че банките не са пряко засегнати, но всяка сама преценява дали да продължи да работи със съответните лица. Те са не само "Роснефт" и "Лукойл", но и дъщерните им компании, разбира се. Тоест, много е вероятно някои от банките, особено международните, да откажат да работят с петролните гиганти. И тогава има проблем с разплащанията. Много е вероятно някои държави да преразгледат отношението си към вноса на руски петрол", поясни още изпълнителният директор на асоциацията.
Според него "Лукойл" вероятно ще има трудности да осигури плащанията си.
Какъв е рискът за нас?
"БПГА се събра извънредно вчера, защото всички бяхме изненадани от решението на САЩ. Никой не го очаквал. Събрахме се спешно, за да видим какво се случва с търговските запаси, какво се случва със състоянието на фирмите, така, че да осигурим непрекъсваемост на доставките. Установихме, че в краткосрочен план нямаме проблеми, не би трябвало на пазара да има сривове", допълни той.
И допълни, че нашето правителство по дипломатически ред трябва да удължи срока за влизане на мерките.
Най-масовият тип бензин – А 95 в момента струва средно 2 лева и 37 стотинки за литър. Преди месец е бил с 5 стотинки по-скъп. При дизела също се наблюдава спад. В момента той се продава за 2,36 лева за литър срещу 2,41 лева за литър месец по-рано. Тоест, и тук говорим за намаляване на цената с 5 стотинки. При пропан-бутана обаче има леко поскъпване. При 1 лев и 10 стотинки за литър - към днешната дата 24 октомври, на 24 септември се е продавал с две стотинки по-евтино.
Колкото до обяснението на експертите – няма причина хората да тичат към бензиностанциите, както се случи при избухването на войната между Русия и Украйна. Евлоги разчита на автомобила си всеки ден - за работа, за почивка и за непредвидени случаи. Идва, за да зареди дизел. Казва, че цените са стабилни: "За момента виждам, че се задържат, плюс-минус, 5 стотинки нагоре-надолу. Били сме свидетели на доста по-високи цени. Това е все едно да питате някого колко трябва да станат цигарите, за да се откаже. Някой, който е решил да кара кола, ще си кара, независимо от цените, някой, който е решил да пуши, ще си пуши".
