Няма причина да има недостиг на горива на българския пазар въпреки наложените от САЩ санкции срещу руски петролни гиганти. Това заяви в ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWS изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

По думите му "не е нужно хората да хукват по бензиностанциите, както стана когато започна войната в Украйна".

Той поясни, че санкциите ще имат косвени последици за нас, а не преки.

"Американските закони безспорно нямат пряко действие у нас. Те имат пряко действия по отношение на цялата територия на Америка и по отношение на всички американски юридически лица. И съответно техните клонове надолу по веригата. Тоест, всяко лице, което е регистрирано в Америка или което има клон в България", обясни Делчев.

Защо обаче ще имат последици?

"БНБ публикува изявление. И то е, че банките не са пряко засегнати, но всяка сама преценява дали да продължи да работи със съответните лица. Те са не само "Роснефт" и "Лукойл", но и дъщерните им компании, разбира се. Тоест, много е вероятно някои от банките, особено международните, да откажат да работят с петролните гиганти. И тогава има проблем с разплащанията. Много е вероятно някои държави да преразгледат отношението си към вноса на руски петрол", поясни още изпълнителният директор на асоциацията.

Според него "Лукойл" вероятно ще има трудности да осигури плащанията си.

Какъв е рискът за нас?

"БПГА се събра извънредно вчера, защото всички бяхме изненадани от решението на САЩ. Никой не го очаквал. Събрахме се спешно, за да видим какво се случва с търговските запаси, какво се случва със състоянието на фирмите, така, че да осигурим непрекъсваемост на доставките. Установихме, че в краткосрочен план нямаме проблеми, не би трябвало на пазара да има сривове", допълни той.

И допълни, че нашето правителство по дипломатически ред трябва да удължи срока за влизане на мерките.

Най-масовият тип бензин – А 95 в момента струва средно 2 лева и 37 стотинки за литър. Преди месец е бил с 5 стотинки по-скъп. При дизела също се наблюдава спад. В момента той се продава за 2,36 лева за литър срещу 2,41 лева за литър месец по-рано. Тоест, и тук говорим за намаляване на цената с 5 стотинки. При пропан-бутана обаче има леко поскъпване. При 1 лев и 10 стотинки за литър - към днешната дата 24 октомври, на 24 септември се е продавал с две стотинки по-евтино.



Колкото до обяснението на експертите – няма причина хората да тичат към бензиностанциите, както се случи при избухването на войната между Русия и Украйна. Евлоги разчита на автомобила си всеки ден - за работа, за почивка и за непредвидени случаи. Идва, за да зареди дизел. Казва, че цените са стабилни: "За момента виждам, че се задържат, плюс-минус, 5 стотинки нагоре-надолу. Били сме свидетели на доста по-високи цени. Това е все едно да питате някого колко трябва да станат цигарите, за да се откаже. Някой, който е решил да кара кола, ще си кара, независимо от цените, някой, който е решил да пуши, ще си пуши".