Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия. Това заяви министър-председателят на България Росен Желязков по време на срещата си с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия (ВКП) То Лам в Гранитна зала на Министерски съвет.

Желязков отбеляза, че официалното посещение на генералния секретар на ВКП в България е едно от знаковите събития в по-новата история на българо-виетнамските отношения и кулминация на честването на 75-ата годишнина от установяване на дипломатическите отношения. „Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на Виетнам в социално-икономическото развитие и реформите, както и важната роля на страната като фактор за мира и стабилността в района", каза премиерът.

Желязков изтъкна, че по-нататъшното укрепване и развитие на традиционните отношения, на близкото приятелство, взаимно уважение и многостранно секторно сътрудничество е сред устойчивите приоритети на българската външна политика. „Уверени сме, че със съвместни усилия и въз основа на споделена политическа воля ще надградим и обогатим с практическо съдържание двустранните отношения, които бяха издигнати на равнище стратегическо партньорство по време на настоящото посещение", добави той и подчерта, че стратегическото партньорство с Виетнам е логична следваща стъпка, надграждаща отношения на приятелство, взаимно доверие и сътрудничество.

Вярвам, че несломимият дух, красота, впечатляващите икономически постижения на Виетнам няма нужда да бъдат представяни на българската общественост, заяви Желязков и допълни, че много виетнамски граждани са учили и работили в България и са допринесли за взаимното опознаване и сближаването на нашите народи.

„Водени от споделената политическа воля днес с генералния секретар То Лам ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг от приоритетни области на двустранните ни отношения – политическият диалог, икономиката, търговията, сигурността и отбраната, иновациите, информационните технологии, дигиталният преход, науката, образованието, културата, земеделието, здравеопазването, връзките между местните власти, това е цялата палитра на възможности, които има между нашите две страни", съобщи премиерът.

