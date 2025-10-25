Променил ли се е съставът на познатите ваксини и на медикаментите? Показват ли нещо ново и различно тестовете и клиничните проучвания или ни заплашва съвсем нов страничен ефект – страхът? Отговорите търсят Деница Суруджийска и операторите Кирил Тасев и Андрей Стоилов тази седмица в „Темата на NOVA”.

Повод за тревогата на милиони хора се оказа изявление на американския президент Доналд Тръмп, който направи връзка между някои ваксини и тежки генетични заболявания при деца. С подобен аргумент щатските здравни власти призоваха да се ограничи също и употребата на популярни лекарства срещу болка и температура, които съдържат ацетаминофен.

Дженифър Куук от американския щат Северна Каролина е диагностицирана с лека форма на аутизъм – специфично разстройство, което засяга развитието на мозъка. Майка е на три деца – също с аутизъм. Дженифър отрича възможността сама да е причинила състоянието им, заради минимален прием на лекарства за облекчаване на температура и болка. „Жените и без това са толкова нервни и уплашени по време на бременността. Те правят най-доброто, на което са способни. И да бъдат карани да вярват, че са отговорни и виновни, само защото са приемали или давали минимални дози ацетаминофен или парацетамол - това е дезинформация и е опасно”, казва Куук.

Има ли нови данни, които да будят тревога? „Имаше някои проучвания, които предполагаха възможна връзка между пренаталното излагане на ацетаминофен или парацетамол и аутизма. Други, които бяха направени след това, не откриха такава връзка”, коментира говорителят на Световната здравна организация Тарик Ясаревич.

На свой ред и от Европейската комисия категорично обориха твърденията на Тръмп. „Европейската агенция по лекарствата и държавите членки наблюдават постоянно безопасността на лекарствата, които са получили разрешение, като това включва и парацетамола. Непрекъснато правим оценка на данните, които получаваме”, заяви говорителят на Комисията Ева Хрнчирова.

Екипът на NOVA влиза в лаборатории за тестване на медикаменти, за да провери как се следи лекарствената безопасност. Във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София от десетилетия правят собствени клинични проучвания на стотици лекарства от търговската мрежа. „Проследяването на лекарствената безопасност в Европа в реално време е сложен процес, разработван от десетилетия. Парацетамолът е едно от най-старите въобще синтетични лекарства, т.е. клиничният опит е чудовищно голям. Всяко лекарство преминава през предклинични проучвания, доказване на механизма на действие, което търсим, ефектите”, обяснява деканът на Фармацевтичния факултет и председател на Българското научно дружество по фармация проф. Георги Момеков.

Смята се, че при сравнително малкото лекарствени формули, които преминават тестовете и стигат до производството, страничните ефекти са вече открити и подробно описани. Според проф. Момеков „винаги, когато човек получава някаква интервенция, има странични ефекти, особено когато интервенцията е свързана с убождане. Така че странични ефекти има, някои от тях са тежки, но тежките странични ефекти са редки. Лекарствата няма как да са безопасни на 100%. Просто съотношението полза-риск гоним да бъде оптимално”.

„От друга страна, винаги се повдига въпросът за алтернатива. Такава алтернатива в случая трудно бихме могли да дадем. Близко е до логиката, че ако към парацетамол би имало такава непоносимост, такава би имало и към други нестероидни противовъзпалителни”, смята доц. Трифон Вълков, който е началник на Първа клиника в Специализираната болница по инфекциозни болести. Лечебното заведение всъщност е единственото по рода си звено в подобен мащаб на Балканския полуостров. Там всекидневно приемат десетки пациенти, сред които бременни и деца. Лекарите казват, че без симптоматично лечение рисковете за тези болни са непредвидими и нерядко животозастращаващи.

И все пак – могат ли лекарствата да влияят на гените? Питаме медицинския генетик д-р Христо Иванов. Той е началник на Отделението по медицинска генетика към УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив. От години д-р Иванов изследва точно генетичните специфики на пациентите от аутистичния спектър и търси причинно-следствени връзки не само за тези диагнози, но и за стотици други наследствени заболявания. „Тривиалните лекарства, които взимаме, като антибиотици, хормони, болкоуспокояващи, не променят по никакъв начин нашето ДНК. Има създадени лекарства, които съзнателно увреждат ДНК-то. Това са химиотерапевтиците. Те са създадени да водят до увреждане на ДНК-то и по този начин се унищожават раковите клетки. Отскоро има седем терапии, които са генни. Това са терапии, които въвеждат здрав ген в тялото на организма. Реално погледнато, не променяме генетичния код на бъдещите деца на този пациент, но променяме неговото състояние с вкарването на здрав ген в организма. Генетичните болести не се дължат нито на ваксини, нито на лекарства”, казва медицинският генетик.

По отношение на ваксините д-р Иванов обяснява: „Може да си представите имунитета като една книга. Ваксините и изграждането на имунитета не променят текста, но го подчертават, за да може човек, който иска да чете, да знае къде да чете. По този начин, когато организмът срещне създадения патоген и е имунизиран преди това за него, много бързо реагира и създава имунен отговор”.

По отношение на детските ваксини науката е категорична, че изказванията на американските власти не стъпват на доказателства. Въпреки това страхът нерядко надделява и кара хиляди хора да се откажат от имунизацията, отчитат лекари. Според инфекциониста доц. Трифон Вълков ваксинационното покритие в Съединените щати в момента е много високо и успява да компенсира постоянното внасяне на зарази в страната, заради огромните мигрантски вълни. Дори минимален спад в нивото му при децата в САЩ може да доведе до епидемични взривове от вече забравени смъртоносни зарази и в Европа, категорични са специалистите. „Говорим за заболявания, някои от които ние не сме виждали десетилетия наред. Дори появата на единични такива случаи могат да представляват проблем”, предупреждава доц. Вълков.

Засега Европа запазва досегашната си имунизационна политика. У нас се планира и включването на нова ваксина за варицела от 2026 година.

Докато пациенти, лекари и учени спорят за ефектите от традиционните ваксини и медикаменти, българинът, оказва се, все повече разчита на нелекарствени продукти, които обещават чудодейни резултати и носят съвсем реални и доказани рискове, казват специалистите.

