Лекарите в САЩ скоро ще бъдат посъветвани да не предписват обезболяващо лекарство, съдържащо парацетамол, на бременни жени. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, позовавайки се на спорна връзка между лекарството и аутизма, съобщава Би Би Си.

В понеделник президентът на САЩ заяви, че приемът на медикамента „не е добър“ и че бременните жени трябва „да се борят с всички сили“ да го приемат само в случаи на екстремна температура.

Медицински експерти категорично отхвърлиха твърденията, като някои нарекоха коментарите на президента опасни.

♦ Здравните власти във Великобритания подчертаха, че парацетамолът остава най-безопасното обезболяващо средство, достъпно за бременни жени.

Министърът на здравеопазването на Обединеното кралство Уес Стрийтинг заяви: „Честно казано, по този въпрос се доверявам на лекарите повече от на президента Тръмп.“

Робърт Кенеди застрашава здравето на американците

♦ Американският колеж по акушерство и гинекология оспори връзката, направена от Тръмп в Овалния кабинет в понеделник.

Неговият президент, д-р Стивън Флайшман, заяви, че твърдението за лекарството „не е подкрепено от пълния набор от научни доказателства и опасно опростява многобройните и сложни причини за неврологични проблеми при децата“.

„Проучвания, проведени в миналото, не показват ясни доказателства, които да доказват пряка връзка между разумната употреба на ацетаминофен през който и да е триместър и проблемите с развитието на плода“, се добавя в изявлението.

⇒ В съобщение до лекарите, Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) използва по-мек език от Тръмп.

Агенцията заяви, че лекарите трябва да обмислят ограничаване на употребата на лекарството, като същевременно вземат предвид, че това е най-безопасният вариант без рецепта за лечение на треска и болка при бременни жени, което може да навреди и на здравето на майката и плода.

„За да е ясно, макар че връзката между ацетаминофен и аутизъм е описана в много проучвания, причинно-следствена връзка не е установена и в научната литература има противоположни проучвания“, пише FDA.

⇒ Говорейки редом с Тръмп, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши заяви, че FDA ще започне и процеса на иницииране на промяна на етикета за безопасност на лекарството и ще стартира кампания за обществено здраве, за да повиши осведомеността.

Въпросният медикамент се използва за облекчаване на болка, продава се в САЩ, Канада и някои други страни. Активната му съставка е ацетаминофен, по-известен като парацетамол извън Северна Америка.

Лекарството се препоръчва от други големи медицински групи, както и от други правителства по света.

⇒ В изявление пред Би Би Си, производителят на медикамента заяви, че науката ясно показва, че приемът на ацетаминофен не причинява аутизъм.

„Категорично не сме съгласни с всяко друго предложение и сме дълбоко загрижени за здравния риск, който това представлява за бъдещите майки.“

Редактор: Цветина Петрова