Девет бивши ръководители на водещата здравна институция на САЩ предупредиха за разрушаването на агенцията от администрацията на Доналд Тръмп и заявиха, че скептикът към ваксините Робърт Ф. Кенеди-младши „застрашава здравето на всеки американец“, предаде АФП.

Изявлението, публикувано като гост-есе в New York Times, е последното от поредицата критики срещу министъра на здравеопазването на САЩ след уволнението на директора на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) само няколко седмици след поемането на поста.

Сюзан Монарес беше освободена миналата седмица след конфликт с Кенеди и отказ да подкрепи промените му във ваксиналната политика. Уволнението доведе до оставката на поне четирима високопоставени служители и до още по-силно разклащане на функционирането на агенцията.

„Ние управлявахме CDC: Кенеди застрашава здравето на всеки американец“, пишат деветте бивши лидери на исторически независимата институция, които са служили при всички президенти от Джими Картър до Доналд Тръмп.

Те подчертават, че Кенеди е уволнил хиляди федерални здравни служители, отслабил е програми за защита от рак, сърдечни удари и други заболявания и по време на най-голямата епидемия от морбили от десетилетия е предпочел „непроверени лечения“, като е омаловажил значението на ваксините.

Кенеди също е подкрепил федерални закони, които се очаква да лишат милиони хора от здравно осигуряване, отбелязват експертите. „Това е неприемливо и трябва да алармира всеки американец, независимо от политическите му убеждения“, добавят те, включително д-р Ан Шушат, която е била временен директор на CDC по време на първия мандат на Тръмп.

Острата критика идва ден след като Деметре Даскалакис, който подаде оставка в знак на протест като директор на Националния център за имунизации и респираторни заболявания на CDC след уволнението на Монарес, заяви, че „преградата между науката и идеологията е напълно срината“ в агенцията.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че иска повече информация да бъде публикувана относно „различни лекарства срещу Covid“, въведени по време на пандемията. „Много хора смятат, че те са чудо, спасило милиони животи. Други не са съгласни!“, написа Тръмп в Truth Social. „С CDC, разкъсван от този въпрос, искам отговор. Искам го СЕГА.“

