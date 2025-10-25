Снимка: iStock
-
Държавата - с нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст
-
„Преди да си шампион, кой си?“: Спортен психолог за „седемте ментални измерения“
-
Опасна ли е топлата вода в чешмите в София и други големи градове
-
Заради мътна вода: Протестиращи във Великотърновско настояват за компенсации от ВиК
-
„Историите на Мария Йотова“: Kак живеят тийнейджърите в ромска махала
-
Войната в Украйна и руската пропаганда през погледа на две млади бесарабски българки
-
Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва
Как в Монтана учители и родители виждат промяната след забраната им?
Една от най-коментираните теми в последно време е свързана с училищата. Все повече директори и учители взимат смелото решение сами да въведат забрана за мобилните телефони – не само по време на час, но и през целия учебен ден. Мярката, която се очаква да стане задължителна за всички училища в страната, вече е факт на много места.
Второ средно училище в Монтана е място, където звън на телефон не може да се чуе нито в класната стая, нито в коридорите на училището.
„Преди първия учебен час класните ръководители събират телефоните в специални кутии и ги съхраняваме тук. Шкафчетата се заключват, а в края на учебния ден учениците ги получават”, казва Елка Станева, директор на 2 СУ „Никола Й. Вапцаров”, Монтана.
Експеримент без телефони в софийско училище повиши успеха на учениците
Вече месец децата се адаптират към новите правила и въпреки първоначално да е било трудно, виждат и положителните страни.
„Бих казала, че в началото беше трудно да се свикне, но със сигурност е по-удобно, и комуникацията между учениците и учителите е много по лека и по-приятна. Помага ни да се фокусираме върху уроците, както и обстановката стана много по-истинска и по-дружелюбна понеже вече никой не стои на телефона, а комуникираме помежду си”, казва Лилия Никова, ученичка в 12-ти клас.
Родителите също одобряват забраната, въпреки първоначалните си притеснения.
„Засега нямам оплакване вкъщи. Ясно изразено, съгласна е с правилата и е много по-спокойна без използването на тези средства в училище”, заявява Юлия Николова, родител на дванадесетокласник.
МОН предлага дебат за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години
В област Монтана има 58 училища. В 19 от тях е въведена пълна забрана за телефоните, в 37 – частична, а само в 2 няма ограничения.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни