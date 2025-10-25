Една от най-коментираните теми в последно време е свързана с училищата. Все повече директори и учители взимат смелото решение сами да въведат забрана за мобилните телефони – не само по време на час, но и през целия учебен ден. Мярката, която се очаква да стане задължителна за всички училища в страната, вече е факт на много места.

Второ средно училище в Монтана е място, където звън на телефон не може да се чуе нито в класната стая, нито в коридорите на училището.

„Преди първия учебен час класните ръководители събират телефоните в специални кутии и ги съхраняваме тук. Шкафчетата се заключват, а в края на учебния ден учениците ги получават”, казва Елка Станева, директор на 2 СУ „Никола Й. Вапцаров”, Монтана.

Експеримент без телефони в софийско училище повиши успеха на учениците

Вече месец децата се адаптират към новите правила и въпреки първоначално да е било трудно, виждат и положителните страни.

„Бих казала, че в началото беше трудно да се свикне, но със сигурност е по-удобно, и комуникацията между учениците и учителите е много по лека и по-приятна. Помага ни да се фокусираме върху уроците, както и обстановката стана много по-истинска и по-дружелюбна понеже вече никой не стои на телефона, а комуникираме помежду си”, казва Лилия Никова, ученичка в 12-ти клас.

Родителите също одобряват забраната, въпреки първоначалните си притеснения.

„Засега нямам оплакване вкъщи. Ясно изразено, съгласна е с правилата и е много по-спокойна без използването на тези средства в училище”, заявява Юлия Николова, родител на дванадесетокласник.

МОН предлага дебат за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

В област Монтана има 58 училища. В 19 от тях е въведена пълна забрана за телефоните, в 37 – частична, а само в 2 няма ограничения.

Повече гледайте във видеото.