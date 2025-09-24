Докато дискусиите „за” и „против” пълната забрана на телефоните в училище продължават, в 107-мо училище в София вече са тествали мярката на практика – в две паралелки. Резултатът: успехът на учениците с изцяло спрян достъп до смартфони е скочил с една единица нагоре.

Преди година класният ръководител на 7 „Б“ Кирил Сарандев предприема смела крачка, за да върне вниманието на учениците от телефона към дъската.

„В началото на учебния ден те минаваха през класната ми стая, оставяха на определеното място всички телефони и това продължаваше до края на учебния ден. Първоначално имаше доста скептицизъм“, каза той.

„Експериментът“ обаче проработил в полза на учениците.

„Те бяха по-добри, по-зрели, по-концентрирани. Повече време за учебния материал им даде възможност да усетят, че освен 3 има и 4, 5, та чак и 6“, добави Сарандев.

Но единодушие по темата липсва. „По-добре да не се носят, защото развалят човешкия мозък – а на учениците той още се развива“, каза петокласничката Йоана.

„По принцип да имаме, защото трябва да се обаждаме на родителите“, посочи третокласникът Мартин.

„Те са под добро наблюдение от учителите. Ако е нужно, винаги може да се свържем с училището“, заяви Силвия Иванова, която е родител на петокласник.

Експерти също предупреждават за рискове от пълната забрана. Експертът по онлайн безопасност на деца Антоанета Василева посочи, че подобни мерки вече са предизвикали гняв сред тийнейджърите и тревога у по-малките ученици.

„Когато се налагат външни правила без да се попитат тези, които пряко ги засяга, тийнейджърите бързо ще намерят начин да заобиколят забраната“, подчерта тя.

Децата обаче намират свои алтернативи. „Няма да носим телефон – можем да се обадим от часовника. Има игри, чат и показва колко стъпки си направил“, каза третокласничката Данита.