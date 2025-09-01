Броени дни остават до началото на новата учебна година – и на дневен ред отново е въпросът дали деца и учители ще започват учебните часове в по-късен час. За това настоява министърът на образованието Красимир Вълчев, като идеята за организацията на различните училища ще бъде различна.

Мотивите – колкото повече време за сън имат децата, толкова по-спокойни и концентрирани ще бъдат те по време на учебните занятия. Сред идеите е още на места първият час да започва във времето между 08:00 и 08:30, а ако има възможност за това – и в 09:00 часа.

Треска за 15 септември: Колко струва да подготвим ученик за новата учебна година?

Приложимо ли е това за всички училища?

Според родители на ученици, идеята би била полезна за децата. Трябва обаче и координация - между учебните часове и графика на родителите.

"По принцип за зимата е възможно часовете да започват след 8 часа. Сутринта е много рано, тъмно е, децата чакат по спирките, транспортът не е толкова редовен", смята Павлина Кирилова, която е и родител на ученик.

"Ако едно дете се е наспало добре, би било по-продуктивно в училище, така че бих го одобрила", казва Десислава Станчева.



Идеята среща одобрението и на учителите. Но изниква и проблем - не е приложима за част от училищата. "Идеята звучи много хубаво, но е нереалистична в големите училища, които са на две смени. Защото се започва в 7:30 и се приключва в 19:30. Там, където училищата са на една смяна, най-спокойно може да стане от 8:30 или от 9:00 часа да започнат", смята директорът на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов.

От просветното министерство също потвърждават, че там, където децата учат на две смени, организацията ще бъде по-трудна, така че в тази ситуация по-късното ставане ще обхване само част от тях.

"По-скоро това е възможно за по-малките ученици, тъй като големите са с повече часове. При двусменния режим 227 училища - или само 10% работят така. Тази година училищата с двусменен режим са с 21 по-малко от миналата учебна година", посочи заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.

На този фон кипи и подготовката за още едно нововъведение – без мобилни устройства в училище.

"Тук ще ви изненадам, че аз не възнамерявам да има събиране на телефони. Те трябва да си останат в домашна среда, където родителят да си съхранява. Ученикът трябва да дойде без телефон", каза още Диян Стаматов.

В колко ще започва първият час ще бъде по преценка на училищните ръководства, съгласувана с родителите. Директорите трябва да решат и каква да бъде организацията по ограничаване на телефоните.